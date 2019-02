16.02.2019 - VINILE (Vi)

★ Hits★ Launch Party /// Ingresso GRATIS fino alle 23:30

Un party tutto da ballare, con il meglio della musica Rock!



Mood della serata sarà #tenyearschallenge riporteremo il Vinile al djset di 10 anni fa:



BEASTIE BOYS ★ LIMP BIZKIT ★ SLIPKNOT ★ GREEN DAY ★ LINKIN PARK ★ RAMMSTEIN, NIRVANA ★ OFFSPRING ★ KORN ★ DROPKICKS ★ RAGE AGAINST THE MACHINE ★ PAPA ROACH ★ PANTERA ★ TOOL ★ SYSTEM OF A DOWN ★ CYPRESS HILL ★ MACHINE HEAD ★ MUSE ★ FAITH NO Che MORE ★ SMASH MOUTH ★ PEARL JAM ★ RADIOHEAD ★ NINE INCH NAILS ★ PLACEBO ★ MARILYN MANSON ★ RED HOT CHILLY PEPPERS ★ WEEZER ★ FOO FIGHTERS ★ ALICE IN CHAINS ★ RANCID ★ SMASHING PUMPKINS ★ BLINK182 ★ SICK OF IT ALL ★ PRODIGY ★ MARLENE KUNTZ ★ VERDENA ★ MINISTRI and many more…



Pre serata live fino alle ore 00:15 con il “Release Party” della band Vicentina Läser [Alternative Rock/ Grunge stile Marlene Kuntz, Verdena, Nirvana]



EXTRA

♦ Photos Service

♦ Zona Fumatori



TICKET

♦ Ingresso GRATIS fino alle 23:30

♦ Ingresso €5 dopo le 23:30



ACCESSO

♦ Vinile aperto dalle ore 22:30 alle ore 4:30

♦ Non servono Tessere

♦ No Dress Code