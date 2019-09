“Historic Day”, in mostra a Vicenza 300 veicoli d'epoca 

Vicenza città d'arte ospita domenica le più belle auto storiche, una cornice stupenda per vetture lucidie e cromate dalle curve sinuose che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Sono attesi oltre 300 veicoli d'epoca, tra moto e automobili, che verranno esposti nel centro storico della città: piazza Castello, piazza Duomo, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, tratto iniziale e finale di corso Palladio, piazza dei Signori.

Vicenza accoglierà anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale verrà consegnato il “Premio ASI per il Motorismo Storico”. La cerimonia avverrà domenica 29 alle 12.00 in Piazza dei Signori, all’apertura dell’evento “Historic Day” organizzato dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”, in collaborazione con i principali club del Veneto e con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. Parteciperanno oltre cento club federati all’Ente da tutta la penisola.

Sono attesi i modelli più prestigiosi delle case italiane e straniere, che daranno vita ad una delle principali manifestazioni della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.

L'Historic Day prevede l'esposizione statica di veicoli d'epoca suddivisi per anno di costruzione al fine di realizzare nelle piazze del centro di Vicenza un vero e proprio museo all'aperto.

Verso le 8.30/9 i veicoli d'epoca arriveranno a Campo Marzo , lungo viale Dalmazia, dove ci sarà l'accreditamento (anche per la Ztl).

Alle 10, accompagnati da motociclette del Moto Club della Polizia di Stato, sezione di Vicenza, faranno il loro ingresso, a gruppi, in base all'anno di costruzione dei veicoli, per sostare, quindi, nelle aree designate a cura dei Club ASI.

Alle 11 prenderà il via la manifestazione con l'esposizione dei veicoli al pubblico.

Alle 12.30 sarà consegnato il premio ASI per il motorismo storico alla presidente del Senato Casellati. Le auto sfileranno lungo corso Palladio.

Saranno presentate al pubblico in piazza Matteotti a partire dalle 16.30.

Sempre durante la manifestazione i partecipanti, suddivisi per gruppi, avranno la possibilità di partecipare ad una visita della città che consentirà loro di conoscere le bellezze di Vicenza.

La partecipazione è libera.

Non sono previste modifiche alla circolazione, solamente la deviazione della linea centrobus che passa per corso Palladio.