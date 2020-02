Hip Hop con gli olandesi Dope DOD al Bocciodromo

Al Bocciodromo sabato sera arrivano i Dope D.O.D. Un gruppo hip hop olandese con radici africane e inglesi, si distinguono per linee vocali decise e travolgenti e beat abrasivi, affiancati da miscele caustiche di innumerevoli stili di hip hop ed elettronica. Show sold out in tutto il mondo, i Dope D.O.D. hanno conquistato nientemeno che un premio EBBA nel loro primo anno di carriera e un posto chiave nei festival più importanti di tutto il globo.

Dope D.O.D.: «Nella nostra musica c'è dubstep e grime, ma soprattutto hip hop». Non sono i figli dei Sex Pistols, nati nel 2006, il gruppo hip hop ha ben presto fatto parlare di sé, sia per la miscela di generi che ha portato nel prodotto artistico fatto di dubstep, grimes, e elettronica, arrivano al grande successo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 con il video What Happened. Hanno aperto i concerti di Korn e Limp Bizkit.

22 FEBBRAIO | VICENZA, BOCCIODROMO

Tickets: 15 Euro

Prevendite a prezzo ridotto: bit.ly/vicenzaDOD

Dalle 21,30

Opening acts:

Black Fingers

Eddie Bunker