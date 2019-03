Hidden Figures (Il diritto di contare)

Film diretto da Theodore Melfi, in lingua inglese.

In occasione della Giornata internazionale della donna e del Womens Empowerment Month, gli Uffici Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Vicenza, in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano e la Società Generale di Mutuo Soccorso, propongono un momento di riflessione e dibattito per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.

Tre brillanti donne afroamericane lavorano alla NASA ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero

Luogo di svolgimento: Cinema Odeon

Corso Palladio 176

Vicenza

www.odeonline.it

Ingresso: altro Ingresso: rivolto solo alle scuole secondarie di secondo grado

Organizzatore: Consulta per le Politiche di Genere e Uffici Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Vicenza in collaborazione la Società Generale di Mutuo Soccorso e il Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano