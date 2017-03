"Haru No Kaze: Vento di Primavera": il festival di cultura giapponese a Vicenza

Dal 17 al 26 marzo torna a Vicenza "Haru No Kaze: Vento di Primavera - il Giappone a Vicenza", il festival della cultura giapponese organizzato dall’assessorato comunale alla crescita in collaborazione con l’associazione Ukigumo. La kermesse, giunta alla nona edizione è un tentativo di scambio e di incontro con una cultura e un mondo molto lontano da quello occidentale. Numerose le iniziative e le proposte tra incontri-conferenze, corsi-laboratori, mostre-esposizioni, spettacoli e cinema. Visto il grande successo di pubblico negli scorsi anni, registrando spesso il tutto esaurito in quasi tutti gli eventi, le iscrizioni saranno aperte al gazebo informativo in contrà Cavour già sabato 11 marzo dalle 15 alle 18.30 e domenica 12 marzo dalle 10.30 alle 18. In caso di mal tempo si utilizzeranno gli spazi della ex scuola Giusti, in piazzale Giusti 23 (1º piano, interno 6). Tra le grandi novità si sottolinea la "Danza Butoh", uno spettacolo veramente emozionante e originale, che si terrà al Teatro Comunale e la mostra d’arte contemporanea "HON, Libro dell’Artista" con lo scopo di creare un incontro tra artisti italiani e giapponesi. L’inaugurazione ufficiale del festival avverrà a Palazzo Trissino venerdì 17 marzo alle 10.30. “Haru no Kaze”, in giapponese “Vento di Primavera”, riprende come ogni anno l’immagine del fiorire della primavera, con i fiori di ciliegio simbolo del Giappone e con il suo vento che spazza l’inverno e porta rinascita e nuova vita. Lo sforzo organizzativo dell’associazione Ukigumo per questa nona edizione è stato particolarmente intenso per proporre al meglio le diverse tipologie di iniziative, mantenendo sempre la massima cura nella salvaguardia dell’atmosfera e dell’estetica giapponese in tutte le espressioni artistiche tradizionali e moderne in programma. Il calendario degli appuntamenti è disponibile nel sito www.ukigumo.it/eventi. Per informazioni e prenotazioni: gohan@ukigumo.it

Gallery