Harry Potter al Castello di Thiene: scuola di magia

Questo weekend il Castello di Thiene diventa la Scuola di Magia, aspiranti Harry Potter.

Dal 30 Agosto all'1 settembre un intero fine settimana tra pozioni, emozioni e spettacoli, l'evento verso il sold-out.

Manca pochissimo. E forse ancora qualche posto al sold-out. Di cosa stiamo parlando? Della Scuola di Magia Italiana che dal 30 Agosto all' 1 settembre arriva al Castello di Thiene. Il Castello sarà allestito in modo da ricreare i suggestivi ambienti della Scuola di Magia piu famosa di sempre: quella di Harry Potter. Gli aspiranti maghi, provenienti da tutto il Veneto (ma non solo) dopo aver ricevuto la lettera di ammissione saranno ospitati nel Castello per tre giorni: verranno assegnate loro le case di appartenenza e poi cominceranno le “lezioni” fatte di incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli.

Il programma di intrattenimento (dedicato a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado) sarà gestito da 30 attori, teatranti e scenografi professionisti dell'associazione Montodine Live, attiva da 10 anni nel settore delle animazioni per ragazzi, assieme al team di MalaRazza Events.

La Scuola di Magia di Thiene è un evento suggestivo e totalmente coinvolgente, un’avventura interattiva ispirata ad un universo letterario amato dai ragazzi di tutte le età; un’esperienza unica nel suo genere che trasporterà gli 85 selezionati aspiranti maghi in un mondo magico grazie alla bellezza della location e alla professionale preparazione dello staff di intrattenimento.

L'evento è dedicato ai bambini amanti della saga del maghetto più famoso del mondo con l'obiettivo di incoraggiare la lettura, la socializzazione, la diffusione del gioco intelligente e della cultura.

I bambini iscritti soggiornano da venerdì a domenica nel castello.

INFO

WEB www.scuoladimagiaitaliana.it

TEL 339-8479485