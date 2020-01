“Harrogate”, trittico  su ossessione, repressione e lussuria

Un trittico sull’ossessione, la repressione e la lussuria interpretato da una coppia di attori straordinari: Alice Spisa, Premio Ubu 2013 come attrice emergente, e il sorprendente Marco Quaglia, già conosciuto per film come “Il più bel giorno della mia vita” di Cristina Comencini o per serie tv come “Le stagioni del cuore” di Canale 5. È questa la proposta teatrale che andrà in scena sabato 18 e domenica 19 gennaio alle ore 21 al Ridotto del Teatro Politeama, nell’ambito della stagione teatrale della Città di Marostica 2019/20.

“Harrogate”, un testo di Al Smith, affronta il delicato tema di come ci nascondiamo dietro ad una maschera, di come recitiamo sempre una versione diversa di noi stessi a seconda di chi abbiamo davanti e di come proiettiamo sugli altri variazioni di persone che vorremo vedere pur di accettare chi abbiamo di fronte. Ha debuttato l’11 settembre 2015 all’interno dell’HighTide Theatre Festival. Il suo debutto italiano è avvenuto lo scorso novembre all’interno della Rassegna Trend (diretta da Rodolfo di Giammarco) presso il Teatro Belli di Roma. «Un uomo, un padre, un marito - racconta il regista Stefano Patti - nel corso di un pomeriggio si troverà a confrontarsi con tre donne, tre rappresentazioni carnali della parte più intima e oscura di sé stesso e ad affrontare le sue ossessioni pur di difendere la propria famiglia».



Sabato 18 e domenica 19 gennaio al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica.

Biglietti “Harrogate”: intero € 10, ridotto soci € 8.

Informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Teatris - Cell. 327.5820846 – 349.4447716

Ridotto del Teatro Politeama - Via Montegrappa, 25 - Marostica