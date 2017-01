"Happy Gambellara": i vini vulcanici a Montorso Vicentino

In occasione della Festa di San Biagio a Montorso Vicentino, domenica 29 gennaio è in programma l'evento enogastronomico "Happy Gambellara" a cura del Consorzio Tutela Vini Gambellara. I vini vulcanici di Gambellara incontreranno i prodotti della Valle del Chiampo per un connubio di sapori tipici. A partire dalle ore 11 fino alle 12.30 a Villa Da Porto Barbaran ci sarà un'aperitivo speciale con i vini di Gambellara abbinati a un ricco buffet composto da formaggi del Caseificio Albiero e stuzzicanti assaggi della Macelleria Ghiotto. A seguire si terrà il pranzo “A Tavola con il Torello Allevato a Montorso” (prenotazioni alla Pro Loco di Montorso: 368.7186307). Durante l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra mercato dei prodotti tipici locali ed etnici e l’esposizione “Le Balle di Montorso: fantasia e…” realizzata dagli alunni delle scuole locali.

