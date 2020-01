"Hanuman, suoni dall'india" concerto in 2 tempi

L'Associazione Hanuman in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e il Comune di Altavilla Vicentina presenta:

Hanuman. Suoni dall’India. Ricordando Walter Bedin nel giorno del suo 70° compleanno, un concerto a due tempi per conoscere la musica indiana con maestri internazionali e il coordinamento di Alan Bedin. Dalla tradizione alla modernità. Un viaggio nel suono per presentare alla Comunità un nuovo diamante culturale nato a Valmarana. Concerto a 2 tempi. Permormances dei maestri di Hanuman Scuola di Musica Indiana, realtà culturale nata e coordinata a Valmarana, un diamante didattico ormai conosciuta a livello internazionale

1. Steppin’ Out” è un viaggio attraverso i suoni è la creazione di un nuovo genere. Il nuovo progetto di SITARVALA alias Andrea Ferigo (chit. acustica, chit. elettrica preparata, sitar, nirmala vina

2. SHABDA è il nuovo trio musicale di Riccardo Misto, centrato su un repertorio che fonde il Raga indiano, hindustano e carnatico, con le caratteristiche della musica occidentale (Jazz fusion)

Gallery