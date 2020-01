"Hanno ucciso l'orsa" incontro con Giancarlo Ferron

Incominciamo l’anno con un incontro al Bar Matteotti di Vicenza con uno dei più apprezzati scrittori italiani che parlano di natura, di animali e di rapporto con l'uomo: Giancarlo Ferron. Prosa&Prosit è un appuntamento per farvi conoscere coloro che, con parole e libri, vi hanno fatto viaggiare, sorridere, commuovere, riflettere. Emozionare.

Nel contesto informale del bar Matteotti a Vicenza, potrete incontrare gli autori e apprezzarne il talento con la lettura di brani dal vivo.

"Il 12 agosto 2017, un uomo in divisa imbraccia una carabina con il colpo in canna. La croce di mira si posiziona sul cuore dell’orsa. Una deflagrazione squarcia il silenzio della montagna. È stata uccisa un’orsa, un animale con un valore biologico altissimo, una specie particolarmente protetta che nessuno può toccare…”

Giancarlo Ferron torna per presentare il suo ultimo lavoro editoriale. Lo scrittore in maniera critica ed oggettiva offre la propria voce a tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda, per guidarci in una riflessione sul problema sempre presente dell’equilibrio fra Uomo e Natura.

Giancarlo Ferron da più di trent’anni lavora in difesa degli animali selvatici e ha fatto della divulgazione naturalistica la sua missione. Dal 2000 ha scritto una decina di libri sulla natura (“Ho visto piangere gli animali”, “Il suicidio del capriolo”, “Lo sguardo del lupo”…) e ha collaborato alla realizzazione di cinque video – documentari sugli animali alpini.

Oggi il guardiacaccia vicentino Giancarlo Ferron è uno dei più apprezzati scrittori italiani di montagna.

Incontro con l’autore: GIANCARLO FERRON

Venerdì 10 gennaio alle ore 20:30

Bar Matteotti Enoteca · Vicenza