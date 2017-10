"Handlettering": calligrafia per tutti

Viridea organizza un incontro creativo gratuito per avvicinarsi alla calligrafia e scoprire come realizzare bellissime opere di Handlettering grazie all’uso di appositi strumenti.

L'incontro sarà tenuto da Lucia Pasini, blogger di www.bubblesbeforebed.com. La dimostratrice illustrerà i vari tipi di strumenti calligrafici e il loro corretto utilizzo. Saranno inoltre presentate le tecniche, che utilizzano le scritte a mano libera in bella grafia come elemento decorativo per diverse superfici, ad esempio carta e legno, grazie agli appositi pennarelli.

L'esperta resterà a disposizione, al termine dell’incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.

