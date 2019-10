Halloween night: crash the party

L’evento a cui non puoi fare a meno arriva per la prima volta al Feel Club con il dj che ha suonato per il tour di Jovanotti.

Amici, musica, gadget e molto altro ti attende con la notte di CRASH - The Party

HALLOWEEN NIGHT EDITION

Special voice

MC BIG

Special Dj

PALMA DJ

Special Guest Dj Ackeejuice Rockers from JOVA BEACH PARTY



>>La Cena<<

Dalle 21.00 le porte del Club si aprono per l'aperitivo!

Scegli il menù perfetto per te!

RISTORANTE || Donna 26 €, Uomo 28€

Nel prezzo del ristorante (con menù a scelta di carne o di pesce) è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, l'antipasto, il secondo piatto (oppure l'hamburger gourmet “FEEL”), il dessert, acqua, vini selezionati e caffè. (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di a 5€)

PIZZERIA || Donna 21€, Uomo 23€

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, pizza o insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet “FEEL”, birra o bibita e caffè.



>>La Notte <<

Dalle ore 22.30 - INGRESSO IN DISCOTECA❣

Ingresso entro le ore 01.30:

Donna: 10€ con consumazione

Uomo: 14€ con consumazione

Ingresso dopo le ore 01.30:

Donna: 13€ con consumazione

Uomo: 16€ con consumazione

INFO&PRENOTAZIONI FEEL CLUB

Mobile: +39 349 493 84 49

Marco +39 347 972 3896

www.feelclub.it

Crash! Halloween Night @FeelClub

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 21:00 alle 04:00

Feel Club

Via Vecchia Ferriera, 22, 36100 Vicenza