Halloween Gothic Night al Vinile

Aperto fin dal 1974, il Vinile è da oltre quarant' anni il vero locale alternativo del Bassanese. Il suo aspetto underground (in tutti i sensi, visto che è situato sottoterra) e il suo stile lo rendono quanto di più simile ci sia in zona ai club d’oltremanica, cioè locali in cui si va per ascoltare musica live alternativa, ballare (il commerciale, però, è messo al bando) e divertirsi senza bisogno di avere una tessera, ma pagando un biglietto d’ingresso (che di solito costa al massimo 10 euro). Il locale di 400mq è diviso in diversi ambienti (bar, palco, pista, zona fumatori). La serata di solito, ma non sempre comincia con un concerto e prosegue in pista con l’afterparty curato dai pochi selezionati dj , anche se non mancano le notti dancing al 100% dove sono i dj ospiti a far da padroni alla serata. Intorno al Vinile gravita un universo estremamente interessante di musicisti, e anche le proposte musicali sono assolutamente uniche in zona. Abbiamo serate dedicate al 100% Rock , one night e serate di tendenza, concerti e per finire per gli appassionati più ricercati serate Dark-Wave; non mancano inoltre, concerti serate a tema e feste private.

LIVE

Drab Majesty - Los Angeles [California]

Nuovo Album!

Goth / Darkwave / Shoegaze

Tournée mondiale per Drab Majesty per presentare il terzo album, “Modern Mirror”. La creatura californiana di Deb Demure e Mona D. si è imposta come una delle migliori realtà della scena dark wave internazionale, proponendo un sound cangiante e ammaliante, che miscela goth e shoegaze, ethereal e post punk, incrociando nelle proprie coordinate sonore Chameleons e Cocteau Twins, Clan Of Xymox e Sisters Of Mercy, e molto altro. "Modern Mirror", terzo gioiello partorito dalla mente geniale di Deb Demure, è la riprova che i Drab Majesty rappresentano la miglior band dark wave del decennio che sta per terminare

Body of Light [Arizona]

Dais Records

Cold wave / post punk

DJ SET

EMY - Night Breeze [Vicenza]

WHIPPING BOY - Dark 'n' Wave Night [Padova]

BAHNTIER – Rustblade / Dance of youth [Verona]

Dark | Wave | Electro | Gothic | Industrial | EBM | Post Punk | New Beat | Minimal Wave | Ritual | Cold Wave | Retro 80 | Batcave | Deathrock | Witch

SHOW

Frappy - Performance di danza arricchita da giochi di luce e giocoleria con attrezzi luminosi, a creare immagini eteree e caleidoscopiche.

EXTRA

Fumetto Demoni - Il regno delle Tenebrein omaggio ai primi partecipanti della serata

Rustblade – We Were Born With Noise

Ispirato All'omonimo film di Lamberto Bava

Halloween Gothic Night - Vinile (Vi) - guest Drab Majesty

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 22:00 alle 05:00

VINILE

Via Capitano Alessio 92, 36027 Bassano del Grappa