Halloween: caccia al gatto nero da Viridea

Viridea invita tutti i bambini a prendere parte domenica 27 ottobre ad una giornata all’insegna della creatività e del divertimento, ispirata alla festa di Halloween e alla notte più paurosa dell’anno.



Riusciranno i bambini a scovare i gatti neri nascosti nel Garden Center? Niente paura, non è vero che portano sfortuna, questi gatti si nascondono solo perché hanno rubato le zucche piene di caramelle!



Guidati dagli animatori presenti, i piccoli saranno inizialmente invitati a realizzare con le proprie mani una coccarda scaccia paura con ragnatele e pipistrelli; quindi dovranno cimentarsi in un’avventurosa caccia al gatto nero. Al termine i bambini riceveranno in premio per il loro coraggio le caramelle contenute all’interno della zucca gigante rubata dal gatto goloso.



La manifestazione è completamente gratuita, non richiede iscrizione e si terrà domenica 27 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30 in cicli di circa 45 minuti.