Halloween alle Gallerie d'Italia: percorso ludico per le famiglie

HALLOWEEN 207: TOP 5 A VICENZA E PROVINCIA

HALLOWEEN: TUTTI GLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 31 ottobre alle 17 le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in occasione di Halloween si vestono di mistero, per proporr ci sarà un percorso ludico per le famiglie all’insegna del divertimento. Non una caccia ai fantasmi del palazzo, ma una vera e propria caccia all’artista e all’opera d’arte.

Attraverso molteplici tappe ad indizi sarà possibile rivivere lo spirito geniale di un artista del passato e individuare il suo capolavoro, custodito in una sala delle gallerie. Accompagnati nella ricerca di dettagli mostruosi che popolano la decorazione del palazzo, i partecipanti potranno incontrare racconti e aneddoti fantastici racchiusi nelle immagini.

L’iniziativa è riservata alle famiglie con bambini in età tra i 4 e i 13 anni, che potranno scoprire in modo attivo alcuni risvolti curiosi della storia dell’arte, legati al tema del mistero e al timore che esso a volte provoca. Durata: 60 minuti. Al termine ci sarà un momento di creatività nel nuovo spazio delle gallerie dedicato all’area educazione con degustazione finale di dolcetti.

ELENCO HOBBY