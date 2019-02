Margherita in Festa continua con il suo ricco calendario di eventi!



Sabato 23 marzo 2019 alle ore 21:00 si terrà lo spettacolo teatrale “Habitat Naturale” presso il teatro Busnelli, in via Dante, 30 Dueville.



Un thriller da museo di Elisabetta Granara con Elisabetta Granara e Diego Dalla Via.



Un punto di vista biologico sul futuro intorno a tre parole chiave: dispersione, adattamento, evoluzione. In un periodo storico in cui le migrazioni ci mettono in crisi con la loro complessità, questo spettacolo prova a cercare delle risposte nella Natura e conduce gli spettatori lungo i corridoi immaginari di un Museo di Storia Naturale, per ripercorrere con loro lo stupore dell’incontro con la Biologia e l’Ecologia.



Tutto questo avviene attraverso un racconto e dei personaggi: l’arrivo di una novità al Museo di Storia Naturale, un luogo dove tutto è statico per poter rappresentare qualcosa che mai si può fermare; una direttrice di museo preparatissima e severissima in cerca di un erede; un guardiano che dalle novità è terrorizzato.



L’allegra parabola di una crisi del mondo fermo, perché la vita è un processo di cambiamento costante.







Produzione: Il Gruppo Teatro Campestre/Elisabetta Granara con LaPiccionaia e B. Motion. In collaborazione con Genova – Teatro Della Tosse Fondazione Dino Luzzati.



Biglietto intero: € 10



Biglietto ridotto: € 8







Per info e prenotazioni:



335/6191307



0444/750606