Gustus – Vini e Sapori di Vicenza è l’evento organizzato dalla Strada dei Vini dei Colli Berici in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza DOC per presentare le eccellenze del territorio, punto di riferimento nel vicentino per tutti gli amanti del vino e della buona tavola, giunto quest'anno alla decima edizione.

Si svolge dal 12 al 14 ottobre 2019 presso la barchessa di Villa Sangiantofetti Rigon, nel centro di Ponte di Barbarano.

Tre giorni per raccontare i vini DOC dei Colli Berici e di Vicenza, luoghi noti per essere testimoni dell’architettura di Andrea Palladio. È questo lo spirito con cui nasce Gustus – Vini e Sapori dei colli Berici, evento che quest’anno festeggerà il decimo compleanno insieme alla DOC Gambellara, che per la prima volta presenterà le sue etichette e le diverse espressioni della sua varietà di elezione: la Garganega.

Degustazioni guidate, assaggi gastronomici, incontri con i produttori per una tre giorni che vuole essere un focus sui vini più rappresentativi del territorio: dall’autoctono Tai Rosso alle varietà internazionali Carmenère, Cabernet e Merlot che nei Colli Berici hanno trovato una loro precisa identità. In particolare saranno quattro le degustazioni (su prenotazione) in cui si potrà approfondire il panorama vitivinicolo di questo territorio.

Più di 20 aziende partecipanti, per un totale di oltre 80 etichette, questi sono i numeri di Gustus. Tre giorni in cui si darà particolare risalto ai vini autoctoni dei Colli Berici, come il Tai Rosso e la Garganega, senza però dimenticare Cabernet, Carmènere e Merlot che nei Colli Berici hanno trovato una loro identità. Spazio inoltre alle specialità gastronomiche del territorio: grappe e distillati, miele, formaggi, salumi e olio extra vergine di oliva che sarà possibile assaggiare durante la manifestazione grazie alle aziende dell’Associazione Strada dei Vini Colli Berici.

Un banco d’assaggio dove si potranno degustare i vini delle DOC Colli Berici, Vicenza e Gambellara, insieme a mieli, formaggi, salumi, prodotti da forno, caffè e l’olio extravergine dei Colli Berici, così come grappe, specialità gastronomiche e distillati. A Gustus in mostra vini DOC, gastronomia e prodotti tipici: un intero territorio da gustare.

Domenica 13 ottobre alle ore 18.00 avrà luogo una Master Class dal titolo “I Colli Berici tra i grandi del mondo” con Nicola Frasson e Gianni Fabrizio, curatori della Guida Vini Gambero Rosso. A confronto le varietà più identificative dei Colli Berici con i migliori vini rossi del mondo.

La giornata di Lunedì 14 ottobre sarà invece arricchita da due degustazioni tematiche dedicate alle diverse interpretazioni della Garganega e dei vitigni rossi che meglio si sono acclimatati nel territorio vicentino.

Programma degustazioni

• SABATO 12 OTTOBRE

Ore 18.40 – Degustazione “Vicenza vista da Vinetia”

con Paola Bonomi AIS Vicenza

Degustazione a cura di AIS Vicenza

*Ingresso libero previo accredito da richiedere a info@bevidoc.it



• DOMENICA 13 OTTOBRE

Ore 18 – Degustazione “Taglio alla cieca: Colli Berici tra i grandi del mondo”

con Nicola Frasson e Gianni Fabrizio, curatori della Guida Vini Gambero Rosso.

· Si metteranno a confronto i Colli Berici rosso con alcuni grandi vini del mondo, dalla Bordeaux a Bolgheri, dal Sud Africa a Israele.

Degustazione a cura del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza.

*Posti limitati. Ingresso a pagamento 30 €.



• LUNEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 18 – Degustazione “Gambellara: Tutte le sfumature della Garganega”

Conducono Claudio Serraiotto e Asa Johansson.

Degustazione a cura del Consorzio Vini Gambellara

*Ingresso libero previo accredito da richiedere a info@bevidoc.it

Dove e quando.

sabato 12 ottobre 2019

dalle ore 17 alle 22

domenica 13 ottobre 2019

dalle ore 16 alle ore 20

lunedì 14 ottobre 2019

dalle ore 16 alle ore 20

Villa Sangiantofetti Rigon

Via Francesco Crispi, 2

Ponte di Barbarano (VI)