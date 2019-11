Gustando l'autunno a Zugliano

Domenica a Zugliano festa del Ringraziamento con i colori, i frutti, i sapori e profumi di un tempo passato, quando l'usanza radunava le famiglie attorno al focolare.

Ritorna anche per il 2019 l'appuntamento con GUSTANDO L'AUTUNNO, giornata di ringraziamento per i frutti delle nostre terre. Non mancherà il divertimento per grandi e piccini con stand gastronimico con specialità allo spiego, la tradizionale lavorazione del formaggio, come si fanno i salumi, antichi mestieri, mercatino, sfilata di trattori.

PROGRAMMA

9:00

Raduno dei trattori in piazza a Zugliano (VI)

9:30

Partenza dei trattori e apertura mercatino prodotti tipici, artigianato locale, hobbistica e vecchi mestieri.

Apertura stand gastronomico!

Tra antichi mestieri e viandanti: una rievocazione storica che sa d'autunno

11:30

Santa Messa in piazza. A seguire benedizione dei trattori



12:30 Pranzo aperto a tutti con prenotazione

14:30 in poi

"Gincana con i trattori a pedali" per tutti i bambini

"L'arte della motosega" - sculture in legno

"Formaggio: dalla MUNGITURA alla PRODUZIONE" azienda agricola la Marescialla