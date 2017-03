Guinness con musiche celtiche al "Red Quill Pub" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenica 19 marzo dalle 19 alle 2 il locale "Red Quill Pub" di Vicenza in via Divisione Folgore 7/h (zona San Felice Cattane) festeggerà Saint Patrick, il santo patrono d'Irlanda, con birre Guinness a volontà e musiche celtiche a tema. A dispozione anche il servizio cucina dalle bruschette ai panini/piadine fino ai club sandwich e agli snack. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline pre prenotazioni: 0444.921477.

ELENCO CIBO E VINO