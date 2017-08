Guida enogastronomica a Vicenza e provincia per il weekend dal 25 al 27 agosto

AGOSTO 2017: SAGRE - ESCURSIONI - PISCINE - CHIOSCHI - CINEMA ALL'APERTO

Previsti alcuni appuntamenti enogastronomici per gli amanti della buona tavola sul territorio berico per il weekend da venerdì 25 a domenica 27 agosto tra le degustazioni nelle sagre e feste con i prodotti tipici, le rassegne culinarie stagionali, le kermesse enogastronomiche, le proposte di ristoranti, locali e cantine, gli aperitivi e le apericene, i menù in discoteca e nei locali notturni.

KERMESSE ENOGASTRONOMICHE:

FESTA DEGLI GNOCCHI CON LA FIORETTA. Sabato 26 e domenica 27 agosto e da venerdì 1 a domenica 3 settembre si terrà la "Festa degli Gnocchi con la Fioretta 2017" a Recoaro Terme in collaborazione con i "Malgari dei Ronchi" con musica e balli per le vie del centro storico, mercatini artigianali e degustazioni negli stand gastronomici per assaggiare il piatto tipico degli "gnocchi con la fioretta": 19 - 22 per la cena e domenica a pranzo 12 - 15.

VINISSAGE. Sabato 26 agosto (18-24) e domenica 27 agosto (12-22) è in programma "Vinissage", kermesse enogastronomica-culturale nelle sale e nel giardino di Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa con degustazioni di oltre 30 vini di 8 cantine diverse del Triveneto insieme ai piatti dell’Osteria "Todomodo" oltre al mercatino di antiquariato, l'esposizione di artisti bassanesi e la musica live delle band "Malus Antler" (sabato sera) e "Faldani & Forestan Jazz Duo" domenica pomeriggio: accesso libero alla villa con assaggi da 5 a 15 euro.

FESTA DELLA PORCHETTA BY NIGHT. Sabato 26 agosto alle 19 l'Associazione "Amici dea Fontana" organizza la "Festa della Porchetta By Night" a Castegnero in via Fontane Fozze con una cena a base di prelibatezze di maiale su prenotazione obbligatoria. Previste degustazioni di porchetta, cucinata in vari modi. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 agosto alle ore 12. Infoline: 340.8139916 (Mauro) - 349.5070803 (Katy) - 345.8026820 (Giorgio).

DEGUSTAZIONI NELLE SAGRE - FESTE - FIERE MERCATO - MANIFESTAZIONI:

