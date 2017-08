Guida enogastronomica a Vicenza e provincia per il weekend dal 18 al 20 agosto

AGOSTO 2017: SAGRE - ESCURSIONI - PISCINE - CHIOSCHI - CINEMA ALL'APERTO

Previsti alcuni appuntamenti enogastronomici per gli amanti della buona tavola sul territorio berico per il weekend da venerdì 18 a domenica 20 agosto tra le degustazioni nelle sagre, le rassegne culinarie stagionali, le kermesse enogastronomiche, le proposte di ristoranti, locali e cantine, gli aperitivi e le apericene, i menù in discoteca e nei locali notturni.

KERMESSE ENOGASTRONOMICHE:

FESTA DEGLI GNOCCHI: 10 TIPI DI SUGHI. Da lunedì 14 a domenica 20 agosto si svolgerà la "Festa degli Gnocchi 2017" a Santa Caterina di Lusiana con liscio di orchestre, spettacoli, musica live e stand gastronomico aperto mezzogiorno e sera dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22 (domenica solo a pranzo). Saranno preparati quintali di gnocchi da condire con una 10 tipi di sughi, preparati dalla massaie locali: burro e salvia - pomodoro - ragù - all'anitra - al capriolo - panna e speck - boscaiola - gorgonzola alle pere - al formaggio Brenta - tartufo. Nella passata edizione sono stati consumati oltre 50 quintali di patate pestate, diventate gnocchi dopo un'accurata preparazione a mano. Programma: serata revival con i "Santa California" (merc.); orchestra "Marco e I Niagara" + orchestra "Mattia e Martina" (giov.); spettacolo circense "Quella Sporca Mezza Dozzina" + dj set (ven.); orchestra "Manuel Martini e Orkestra Marchetti" (sab.); domenica cucina aperta solo a pranzo fino alle 14.30.

FRITTURE DI PESCE: SAGRA DEL PESCE A CAMPOROVERE DI ROANA. Sabato 19 e domenica 20 agosto si terrà la "Festa del Pesce 2017" a Camporovere di Roana sull'Altopiano di Asiago nei pressi il campo di schettinaggio. Dalle 19 di sabato sarà possibile gustare deliziose specialità a base di frittura di pesce presso lo stand gastronomico e alle 21 è prevista musica dal vivo con il concerto del gruppo "32° Parallelo". La cucina riaprirà alle 12 di domenica e ad animare la giornata ci sarà alle 16 una ricca lotteria con sottoscrizione a premi alle 16 e la scuola di musica AMA alle 17. Ingresso libero.

KEESE FEST A ROANA: PIATTI TIPICI ALTOPIANESI E FORMAGGIO ASIAGO DOP. Domenica 20 agosto dalle 12 alle 23 è in programma in piazza Santa Giustina a Roana il 21° Keese Fest, festa del formaggio dedicata ai prodotti caseari con mercatino dell'artigianato e dell'agro-alimentare, laboratori didattici, stand gastronomici aperti pranzo e a cena. Menù con i piatti tipici dell'Altopiano e il formaggio Asiago DOP in un percorso itinerante tra i sapori dei prodotti tipici tra latticini, salumi e le bellezze dell'artigianato locale.

FESTA TROTINE: PESCE FRITTO E ALLA GRIGLIA. Dal 14 al 19 agosto ci sarà la "Festa Trotine 2017" con spettacoli, passeggiate, serate danzanti e degustazioni di trotine fritte, fritture di pesce, grigliate miste e bigoli/gnocchi al ragù. Programma: "Passeggiata Cismon" + live dei "Caneva Sound" + Fiesta Mania Latin Tour (lun.); "Strada del Genio" + Serata Disco + "Jean & Pierette" (mart.); "Giornata dell'Acqua" con visite guidate alla Sorgente dei Fontanazzi e all'impianto di Itticoltura Vicentina (merc.) e alla Centrale Cavilla di Cismon del Grappa + "Gli Anagramma" + orchestra "Alida Group" (giov.).

DEGUSTAZIONI NELLE SAGRE - FESTE - FIERE MERCATO - MANIFESTAZIONI:

SAGRE: