Guida enogastronomica a Vicenza e provincia per il Ponte di Ferragosto

Previsti alcuni appuntamenti enogastronomici per gli amanti della buona tavola sul territorio berico per il weekend da venerdì 11 a martedì 15 agosto tra le degustazioni nelle sagre, le rassegne culinarie stagionali, le kermesse enogastronomiche, le proposte di ristoranti, locali e cantine, gli aperitivi e le apericene, i menù in discoteca e nei locali notturni.

SAGRA DELLA SOPRESSA: FOLKORE - TRADIZIONI - DEGUSTAZIONI TIPICHE. Dal 4 al 6 agosto e dal 10 al 15 agosto si svolgerà la 50° Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio con musica dal vivo, mercatini, stand gastronomico e bar aperti tutti i giorni, festeggiando mezzo secolo di storia a Ferragosto. Previste degustazioni con la "Sopressa De.Co." di Valli del Pasubio. Programma: "I Dj che hanno fatto la storia" con Adelina Putin (ven.); "Roby Band" (sab.); esposizione sopresse in gara per il titolo di "Miglior Sopressa 2017" + sfilata folkoristica con "Le Valleogrine" + Mercatini di artigianato artistico fino alle 23 + "Santa Fè" (dom.).

SAGRA DEL GNOCCO. Da domenica 13 a martedì 15 agosto a Brancafora di Pedemonte si terrà la "Festa dell'Assunta" e la "15° Sagra del Gnocco" con musica live, gonfiabili per bambini, un raduno di amatori Fiat 500, tornei ed eventi sportivi oltre a degustazioni di gnocchi in varie salse (ragù/pomodoro/arna/funghi porcini/burro e salvia) nello stand gastronomico aperto tutti i giorni (dalle 20 domenica; dalle 12 lunedì e martedì). Ingresso libero. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Pedemonte.

SAGRA DELLE TROTA. Martedì 15 agosto si svolgerà la tradizionale "Festa dell'Assunta-Sagra della Trota 2017" ad Arsiero presso il Palatenda del Patronato Don Bosco con musica dal vivo, tombola, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto dalle 12 alle 18. Specialità culinarie: "trote nostrane" dai torrenti di Arsiero, fatte alla griglia o fritte. Non mancheranno vini locali, birre atigianali alla spina e bevande varie. Mercoledì 16 agosto si terrà la "Festa di San Rocco 2017" con la rievocazione storica della processione dalla Chiesa Arcipretale e Santa Messa nella chiesa di San Rocco.

FESTA DEL VILLEGGIANTE: PIATTI TIPICI LOCALI. Dal 4 al 6 agosto ci sarà il terzo weekend della 27° Festa del Villeggiante a Stoccareddo di Gallio nel "Paese dei Baù" con musica e stand gastronomico aperto ogni sera per piatti tipici locali. Programma: Cena degli Alpini + Canti Popolari + Serata Giovani (ven.); "Omar Codazzi" (sab.); Camminata organizzata sui luoghi della Grande Guerra con "Guide Altopiano" + "Maurizio Medeo" + Lotteria (dom.); chiusura lunedì 14 luglio con lo spettacolo pirotecnico a Gallio in piazza Italia.

GRAN GALA' DEL BACCALA'. Da giovedì 10 a domenica 13 agosto si svolgerà la "Festa del Gran Galà del Bacalà" a Gomarolo di Conco sull'Altopiano di Asiago con intrattenimenti musicali di band e orchestre, esibizioni di ballo, spettacoli e degustazioni nelo stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinarie: bacalà alla vicentina - carne alla brace - "panini onti". Giovedì 10 agosto ci sarà la "Serata Irlandese" con panini onti, birra scura irish e live con i gruppo "Uotisdis".

FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE. da venerdì 11 a domenica 13 agosto si terrà il 3° Festival della Birra Artianale al Palatenda di Arsiero con musica dal vivo, dj set e degustazioni nello stand enogastronomico aperto ogni sera dalle 20. Vasta gamma di birre artigianali alla spina del "Birrone" e del Birrificio Melchiori. Specialità culinarie: grigliate miste di carne con costine e salsicce. Ingresso libero.

FESTA DEGLI GNOCCHI. Da lunedì 14 a domenica 20 agosto si svolgerà la "Festa degli Gnocchi 2017" a Santa Caterina di Lusiana con liscio di orchestre, spettacoli, musica live e stand gastronomico aperto mezzogiorno e sera dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22 (domenica solo a pranzo). Saranno preparati quintali di gnocchi da condire con una 10 tipi di sughi, preparati dalla massaie locali: burro e salvia - pomodoro - ragù - all'anitra - al capriolo - panna e speck - boscaiola - gorgonzola alle pere - al formaggio Brenta - tartufo. Nella passata edizione sono stati consumati oltre 50 quintali di patate pestate, diventate gnocchi dopo un'accurata preparazione a mano.

