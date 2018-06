Gufare e civettare: alla scoperta dei rapaci notturni

Nell'oscurità e ancor più nell'oscurità di un bosco ci sentiamo a disagio perchè non siamo fatti per tale ambiente, ma c'è chi non solo è a perfetto agio, ma diventa più forte.

Venite a scoprire questo mondo straordinario e con un po' di fortuna l'emozione di sentire e intravedere questi magnifici animali nel loro ambiente naturale.



Difficoltà: 1 su una scala da 1 (facile) a 5 (impegnativa)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 3471836825 o scrivendo a info@asiagoguide.com



Adesione € 10.00, gratis sotto i 15 anni.



Ritrovo: ore 18.00 presso il Sacrario Militare di Asiago,

c/o Pizzeria Wunderbar, piazzale degli eroi 1, Asiago



Necessari scarponcini da trekking, acqua er tutta la durata dell'escursione, vestiario adatto al clima di montagna, pila frontale.

Maggori informazioni alla prenotazione