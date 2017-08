"Grill To Perfection - 2° Level" by "BBQ4All": i segreti del barbecue a Vicenza

Sabato 26 agosto dalle 10 alle 15 è in programma al Garden Vicenza Verde in Strada Saviabona 72 il corso "Grill To Perfection" by "BBQ4All" di 2° livello come percorso didattico di avvicinamento al barbecue con i fondamenti delle cotture ibride, il Crisping, il Seasoning e la stabilizzazione nelle cotture indirette. Durata di 5 ore con parte teorica in aula e prova pratica in griglia. Al termine pranzo con i piatti realizzati, tra cui il Galletto alla Griglia con Basting Sauce al miele di castagno, Tacos di Flank Steak al Teriyaki, la Rosticciana Marinata in versione wet con salsa agli agrumi e in versione dry con misto di spezie mediterranee. Il corso richiede il raggiungimento del numero minimo complessivo di 15 iscritti. Costo: 82.50 euro (iva compresa + materiale didattico in formato digitale + diploma).

