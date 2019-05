Griglie roventi: campionato di BBQ al Garden Vicenza

La passione per il barbecue è arrivata anche a Vicenza.

Sabato ci sarà una battaglia all’ultima brace dove gli appassionati di bbq di tutta Italia si sfideranno nella ricerca della cottura perfetta alla Weber Cup che si terrà al Garden Vicenza Verde.

Non esiste davvero un altro metodo di cottura che avvolga il cibo con la presenza pungente del fumo e del fuoco e che enfatizzi i sapori come la cottura al barbecue: il gusto sanguigno della carne di manzo, la succulenza salmastra del pesce, la dolcezza naturale delle verdure. Con il termine barbecue si intende la cottura per mezzo di braci di carbone o di gas, in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Il barbecue si presta ad una cucina leggera, salutare semplice e divertente, da gustare in famiglia o con amici lontano da ogni formalità.

15 tappe regionali per decretare i partecipanti alla finalissima della seconda Weber Cup.

Sabato 1 giugno dalle ore 15.30 presso il Garden Verde Vicenza si svolgera l'appasionante campionato di barbecue formato da 12 squadre dedicato agli amanti del barbecue e uno showcooking a base di carne.

Per i vincitori 2 BBQ in premio

Per gli amanti della griglia, Vicenza ospiterà la 12esima tappa del campionato amatoriale Weber Cup, sabato 1 giugno al Garden Vicenza Verde di via Strada Saviabona. La tappa vicentina, vedrà sfidarsi dodici team composti ognuno da due griller. Il team vincitore di questa tappa andrà poi a sfidare i vincitori della altre 14 tappe regionali alla finalissima, che si disputerà a settembre a Grisignano di Zocco durante l’Antica Fiera del Soco, per accaparrarsi il titolo di “Miglior griller d’Italia”.

Al team vincitore della tappa di Vicenza andranno in premio due barbecue a carbone.

Domenica 2 giugno, in Garden riapre il BANCHETTO ENPA per le Adozioni dei GATTINI

Come ogni anno troverete le volontarie Enpa tutte le domeniche mattina dalle 9.30 alle 12.30 fino a fine anno.

Tanti mici aspettano di essere adottati.