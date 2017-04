"Grigliata No-Stop del 1 Maggio": barbecue & live show ad Asiago

LA TOP 5 PER IL 1 MAGGIO 2017 SUL TERRITORIO BERICO

TUTTI GLI EVENTI DEL 1 MAGGIO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA GUIDA PER IL PONTE DEL 1 MAGGIO 2017 NEL VICENTINO

Lunedì 1 maggio dalle ore 10 fino a sera la Baita al Maddarello di Asiago in via Valmaddarello 88 propone per la Festa dei Lavoratori una "Grigliata No-Stop" con barbecue, truccabimbi, aperitivo musicale e live show. Per tutta la giornata sarà in funzione la "Zona Pic-Nic" ed un parco giochi per bambini. Disponbilità anche per asporto. Costo: 10 euro. Infoline per prenotazioni: 327.4488482

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 10: Accoglienza musica e preparazione barbecue

ore 11:30: Animazione e truccabimbi

ore 12: "Grigliata No-Stop" fino a sera anche d'asporto

ore 18: "Aperitivo Musicale"

ore 21: Grigliata con live show

ELENCO CIBO E VINO