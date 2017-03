"Green Party & One Shot": selezione birre e alcolici all'Idem Music Bar di Vicenza

Venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle 21 alle 3 il locale "Idem Music Bar" di Vicenza in via Salvatore Quasimodo 39/41 (zona Villaggio del Sole) presenta gli eventi "Green Party" con una selezione di birre (venerdì) e "One Shot" (sabato) con dj set by Luis. Speciali promozioni: shot 1 euro; birra piccola 2 euro; caraffa birra 15 euro; caraffa spritz 20 euro; "metro shot" 10 euro. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 327.5363170.

