Grease, musical a Torri di Quartesolo

Ha esordito a Chicago come musical nel 1971

Ha spopolato come film nel 1978 con John

Travolta e Olivia Newton John

Nel 2020 ritorna più scoppiettante che mai...

L'8 febbraio a Torri di Quartesolo

GREASE

Pro Loco Torri di Quartesolo

e la compagnia teatrale

Voci in Affitto

vi faranno rivivere uno spettacolo che dopo quasi cinquantanni continua a emozionare e far ballare intere generazioni!

PalaVillanova, via Vedelleria, Torri di Quartesolo (Vicenza)

Vendita biglietti.

👉🏼bibblioteca comunale Via Aldo Moro 1 Torri di Quartesolo -VI-

Lun 09:00 - 13:00 / 14:30 - 19:00

Mar 14:30 - 19:00

Mer 14:30 - 19:00

Giov 09:00 - 13:00 / 14:30 - 19:00

Ven 09:00 - 13:00

Sab 09:00 - 13:00

👉🏼Palavillanova

Dal Lun al Ven 15:00 - 20:00

Per info 3343890906

Posti Numerati