VENERDI 22 MARZO 2019 - ORE 21.00

SABATO 23 MARZO 2019 - ORE 21.00



GREASE - IL MUSICAL

IL MUSICAL PIU’ BRILLANTINOSO DI SEMPRE!



Libretto, musiche e testi di Jim Jacobs & Warren Casey

Canzoni integrate di B. Gibb, J. Farrar, L. St. Louis

“Hopelessly Devoted to You, You’re The One That I Want, Sandy & Grease” in accordo con Robert Stigwood.

Su licenza ufficiale di Theatrical Rights Worldwide (TRW)



E’ una calda sera d’estate del 1959. Danny e Sandy si innamorano sulla riva del mare. Lei è australiana, da poco trasferita in città, lui è il “duro”, il “macho” del quartiere. Quando giunge l’autunno si ritrovano entrambi a frequentare il liceo Rydell. Per lei niente è cambiato, per lui invece quella storia d’amore non è ancora da svelare. Lo spettacolo è un vero e proprio inno all’amicizia, agli amori e all’adolescenza, oltre che ad un’epoca, quella degli anni ’50, che oggi rappresentano ancora un simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incontrollabile nel futuro. Un mix travolgente di brillantina e ciuffi ribelli, giubbotti in pelle, gonne a ruota e canzoni indimenticabili porterà i nostri protagonisti verso il lieto fine che tutti noi conosciamo.



LE VOCI IN AFFITTO

Nati nel 2010 da un'idea di Nicoletta Dal Ronco siamo partiti nel 2011 con il musical Rent messo in scena con lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema dell'AIDS e portato in scena al Teatro Super di Valdagno con due repliche entrambe sold out. Abbiamo poi realizzato ogni anno nel periodo Natalizio spettacoli Gospel al Palalido di Valdagno, al Teatro Comunale di Recoaro e nella parrocchia di Ponte dei Nori. Nel 2013 abbiamo avuto la possibilità di esibirci al Teatro Manzoni di Milano in qualità di ospiti per aprire il concerto del gruppo The Dreamers (gruppo ufficiale tributo a Elvis Presley) in una serata presentata da Francesco Facchinetti. Negli ultimi anni il nostro gruppo ha collaborato in diverse serate con il GB and The Crazy Love Big Band e tuttora sono previste future collaborazioni.

Dal 2015 al 2017 abbiamo portato in scena il musical I Wanna Rock ispirato al musical “Rock Of Ages” al Teatro Super di Valdagno, al Teatro Mattarello di Arzignano, al Teatro Comunale di Recoaro e al Teatro di Camposampiero, dove siamo stati selezionati per partecipare alla sesta edizione della rassegna “Sognando Broadway”. Lo spettacolo ha riscosso molto successo e commenti positivi da parte del pubblico.

Nel 2015 con l’iscrizione alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA) siamo diventati ufficialmente un'associazione.



INTERO POLTRONISSIMA (Da Fila 1 a Fila 7 compresa): 20,00€

RIDOTTO POLTRONISSIMA (Bambini fino ai 10 anni NON compiuti): 18,00€

INTERO POLTRONA (Da Fila 8 a Fila 16): 15,00€

RIDOTTO POLTRONA (Bambini fino ai 10 anni NON compiuti): 13,00€



PROMO NATALE 2018:

PACCHETTO 4 BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO

(Valida solo per posti in POLTRONA, acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Super in prevendita dal 23/12/2018 al 6/01/2019, fino ad esaurimento posti)



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199.20.80.02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): + 1,00€ per ciascun biglietto.

Il servizio Call Center vende solo biglietti INTERO POLTRONISSIMA, attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 18.00 alle 22.00 con possibilità di prenotazione di tutti i biglietti disponibili, a qualsiasi tariffa.



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 22.30

CHIUSO LUNEDI

valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909



– Filmusica, Viale Trento 37/39, Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

CHIUSO LUNEDI MATTINA E DOMENICA

info@filmusica.it – Tel. 0445 403721



– Discovery Dischi, Piazza Alvise Conte 6, Schio

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 19.30

CHIUSO DOMENICA – Tel. 0445 523985