"Graspolando al Chiaro di Luna" a Tonezza del Cimone

Sabato 11 febbraio dalle 18 alle 20.30 lo Sci Club Tonezza organizza la ciaspolata notturna "Graspolando al Chiaror di Luna" per una speciale escursione con le racchette da neve (ciaspole) sotto le stelle in una località dell'Altopiano di Tonezza del Cimone o al Passo dei Fiorentini tra Veneto e Trentino. Partenza da via Roma a Tonezza del Cimone. Al termine dell'escursione è prevista una cena presso un ristorante locale (prenotazione obbligatoria presso “Da Paolo” telefono 0445.749013).

