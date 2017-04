Dopo la crono della "Rosina" a fine marzo, domenica 23 aprile alle 9 si svolgerà la "Granfondo La Rosina 2017 - Città di Marostica", una gara ciclistica con due percorsi di 100 (il Corto) o 154 (il Lungo) chilometri tra le colline marosticensi e l'Altopiano di Asiago, con partenza e arrivo in piazza Castello a Marostica. Questo appuntamento sulle due ruote è valido per i circuiti Alé Challenge, Maglia Nera by Pinarello e per il Campionato Nazionale e Provinciale ACSI Vicenza. I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli Under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale e previo invito da parte del comitato organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica. E' prevista anche una prova cicloturistica non agonistica. Organizzazione: Studio RX Servizi per lo Sport. Contatti: info@gfmarostica.it - 0424.72799. Edizione 2016: "Granfondo Città di Marostica".

PERCORSI: dopo Marostica il tracciato di gara arriverà a Pianezze e Molvena fino alla "Salita di Salcedo", un'ascesa classica per i ciclisti dalla panoramica tra i ciliegi in fiore. Dopo la veloce discesa si entrerà in Valdastico e si risalirà fino a Pedescala, dove la gara entrerà nel vivo, dato che si inizierà a prendere d’assalto l’Altopiano di Asiago. Il versante affrontato è quello di Castelletto di Rotzo, 12 chilometri pedalabili e dunque adatti anche ai ciclisti, che non sono abituati a salite così impegnative (il dislivello è di 635 metri). Al termine della salita sarà posto il GPM e un ristoro. Archiviato il Gran Premio della Montagna si rimarrà in quota tra continui saliscendi, immersi nei suggestivi paesaggi dell’Altopiano dei Sette Comuni. Passato l'abitato di Conco e Gomarolo, in località Santa Caterina di Lusiana avverrà la divisione tra chi sceglierà il percorso lungo e il corto. I granfondisti terranno la destra e scenderanno verso Laverda, mentre chi ha scelto il corto invece imboccherà la panoramica discesa di Crosara. La discesa verso Laverda è veloce e tecnica e riporta sulle strade già percorse in mattinata. Si riaffronta quindi la salita di Salcedo proseguendo ancora una volta in direzione Valdastico. Arrivati a Calvene si svolterà però a destra per imboccare la salita del Monte Corno, una delle vie secondarie per l’Altopiano di Asiago molto conosciuta dagli appassionati locali, che amano pedalare tra prati e pascoli senza il fastidio del traffico. Raggiunta la vetta, si continuerà a pedalare in quota per una decina di chilometri prima di buttarsi sulla discesa di Crosara, affrontata anche dal percorso corto. Il traguardo sarà ancora nella piazza centrale di Marostica.

ISCRIZIONI: Plus 1 fino al 19 aprile - 50 euro / Plus 2 il 20-21-22-23 aprile - 60 euro / Residenti Esteri 10 euro. Iscrizioni on line sul sito www.gfmarostica.it.

REGOLAMENTO: si possono iscrivere alla manifestazione gli atleti non tesserati maschi e femmine dai 18 anni ai 75 anni. Aperta a tutti i tesserati F.C.I. - ACSI ed Enti di promozione sportiva in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in regola con la federazione di appartenenza. Per l’iscrizione alla prova cicloturistica (con partenza dei partecipanti in coda al gruppo senza pettorale, chip e relativo inserimento in classifica) è necessario trasmettere il certificato di buona salute e documento di identificazione valido oltre al tesseramento.

(nella foto in alto la partenza della Granfondo La Rosina in piazza Castello a Marostica)

