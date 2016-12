Grande spettacolo pirotecnico al Sasso di Asiago

Sabato 7 gennaio 2017, alle ore 20.30, la cima del Sasso di Asiago si illuminerà grazie ad un meraviglioso spettacolo di fuochi d'artificio. Nella splendida e suggestiva cornice delle montagne dell'Altopiano, i fuochi si innalzeranno nel firmamento in un'esplosione di luci e colori per concludere in bellezza le festività natalizie. Ad animare la serata, ci penserà il Corpo Bandistico Giovanile dell'Altopiano di Asiago con un repertorio di musiche vivaci ed emozionanti. Sarà un'esperienza indimenticabile da condividere con amici e parenti. Ingresso libero.

