"Grande Guerra sul Pasubio": trekking sulla Strada delle 52 Gallerie

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2017 "Biosphaera" organizza l'escursione storica "Grande Guerra sul Pasubio" con il trekking di tre giorni sulla Strada delle 52 Gallerie, la Zona Sacra e la Strada degli Eroi nelle Prealpi Venete. Il programma prevede l'arrivo per venerdì alle 16 in Val Leogra con la visita guidata alla mostra "100 Anni di Strada delle 52 Gallerie" a Palazzo Fogazzaro di Schio più la cena e il pernottamento presso Forte Maso. Sabato ci sarà la prima escursione sulla Strada delle 52 Gallerie con cena e pernottamento presso il Rifugio Balasso. Domenica è prevista la visita alla Zona Sacra, alle Gallerie dei Denti e alla Strada degli Eroi. Il massiccio montuoso del Pasubio (cima Palon 2236 metri) è delimitato da tre valli: Vallarsa, Terragnolo, Posina. Si innalza dalla pianura veneta appena oltre Schio per degradare tra le prime case di Rovereto. Del massiccio fanno parte anche il monte Corno (celebre per la cattura di Cesare Battisti il 10 Luglio del 1916) il Col Santo, i Forni Alti, il Cogolo e i famosi "Denti", uno italiano e l’altro austriaco. Prenotazioni entro il 31 Maggio 2017. Costi: 182 euro (completo per due tre giorni con due pernottamenti) - 155 euro (ridotto per 2 giorni con 1 pernottamento). Rispetto al programma completo, il ritrovo per il perorso ridotto è al sabato mattina presto al Rifugio Balasso senza il primo pernottamento. Caparra di 45 euro da versare sul cc dell'agenzia R51 con modalità, che verranno comunicate, e il saldo da versare con bonifico in seguito a conferma e invio fattura. Infoline: guide@biosphaera.it - 0445.1716489.

Gallery