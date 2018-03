Grande Fratello, casting a Vicenza: ecco dove

Volete partecipare allo storico reality? Il Grande Fratello inizierà lunedì 16 aprile ma i casting per la ricerca degli ultimi partecipanti al reality prodotto da EndemolShine Italy sono ancora in corso e sono realizzati in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni.

I casting, però sono ancora aperti e, nel vicentino, si terranno al Centro Commerciale Le Piramidi, di Torri di Quartesolo, sabato a partire dalle 15.

Sarà presente l'ex inquilina, Rebecca De Pasquale