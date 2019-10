Grande concerto al Comunale per i 10 anni dei New generation gospel crew

I New Generation Gospel Crew, per coronare dieci anni di attività, concerti, esperienze di formazione e condivisione propongono un imperdibile evento! Un eccezionale concerto di grande gospel per immergere il pubblico in una elettrizzante corrente di entusiasmo ed energia! L’appuntamento è al Teatro Comunale di Vicenza, sabato 9 novembre, alle 20.45.



Per rendere la festa ancora più memorabile, parteciperà alla serata la straordinaria cantante inglese Lurine Cato, vincitrice di 2 MOBO Awards e finalista di Britain’s Got Talent 2018!



Lo spettacolo avrà anche un importante scopo benefico grazie alla collaborazione con l’Associazione Vicenza For Children.



Sarà un’esperienza a tutto tondo che vi farà essere un tutt’uno con il sound travolgente ed elegante dei New Generation Gospel Crew; prenderete parte ad un concerto da vivere in prima persona con cuore e orecchie ben aperti, per fare il pieno dei contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, gioia pura.



Ingresso con prenotazione posti su donazione consapevole.

Adulti - 10 €

Bambini fino a 11 anni - 6 €



PRENOTAZIONE POSTI:

www.teamforchildrenvicenza.it



Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti dell’Associazione Vicenza For Children – Adotta un papero – Team For Children Vicenza Onlus.



Per informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos