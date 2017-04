"Gran Risottata Berica" a Schio: dal tartufo agli asparagi fino al "pisacan"

Venerdì 7 aprile alle 20 lo "Schio Hotel" di Schio in via Campagnola 21 organizza l'evento culinario "Gran Risotttata Berica" con 6 tipi di risotto con i prodotti tipici del territorio vicentino dal tartufo agli asparagi fino al "pisacan". Costo: 20 euro. Infoline per prenotazioni: 0445.675611 - info@schiohotel.it

Il menù della serata:

Aperitivo

ANTIPASTO: Gran buffet con stuzzicherie del periodo

PRIMI PIATTI:

RISOTTO ALLA PARMIGIANA CON NEVICATA DI PADANO DOP: per gustare i chicchi al naturale

RISOTTO DELLO SCOGLIO, ROSSO DEI POMODORINI CILIEGIA: la specialità del pescatore, conchiglie a parte

RISOTTO AL TARTUFO IN FONDUTA DI CASTELGROTTA: (Asiago stagionato nell’ex Rifugio Anti-Aereo sotto il Castello di Schio): Aromi & profumi del nostro territorio

RISOTTO AGLI ASPARAGI & CORIANDOLI DI SOPRESSA DI VALLI: Gusto deciso ai sapori di casa

“RISI, BISI & PISACAN” (TARASSACO) CON RAGOUT DI FARAONA: quasi un secondo piatto

RISOTTO ALLE PERE & SPECK CROCCANTE: Finale fra dolce, salato ed affumicato

Caffè Tazza d’Oro Carraro

Acque minerali e una bottiglia di Millesimato ogni due persone

