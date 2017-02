"Gran Menù San Valentino": 7 portate al Ristorante da Manfron di Sovizzo

Martedì 14 febbraio alle 19.30 il Ristorante da Manfron a Sovizzo in via Alfieri 44/46 propone il "Menù di San Valentino" con una ricca cena di 7 portate (2 antipasti, 2 primi, 2 secondi e dessert). Per informazioni prezzi e prenotazioni 0444.551960 - 349.4942183 - info@ristorantemanfron.com.

Il menù della serata:

2 ANTIPASTI: Bignè salato con fonduta di Asiago - Finocchiona toscana

2 PRIMI PIATTI: Tagliatelle al farro spelta di Sovizzo con ragù bianco - Cannellone di crepes al radicchio di Treviso

2 SECONDI PIATTI: Filetto al Broccolo Fiolaro di Creazzo - Rotolino di Faraona al melograno

DESSERT: Cuore di cioccolato morbido.

Vino, acqua e caffè

