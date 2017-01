Gran Menù di Pesce per gli innamorati all'Enrico VII di Arcugnano

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Enrico VIII di Arcugnano in via Spianzana 20 proporrà un "Gran Menù di Pesce" per tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino con una ricca cena (3 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, sorbetto e dessert oltre a spumante per il brindisi, acqua, vini e caffè. Ci sarà anche l'alternativa di un menù a base di carne con lo stesso numero di portate e l'identico prezzo. La proposta con il menù di pesce o carne verrà anticipata anche a sabato 11 e domenica 12 sempre per la cena. Costo: 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.550440 - info@enricoottavo.it

Il menù della serata:

3 ANTIPASTI: Salmone affumicato di produzione propria - Code di gambero in pasta kadaifi - Capasanta gratinata

2 PRIMI: Risotto alla chioggiotta - Ravioli di pasta fresca farciti con orata e polpa di granchio spadellati con cubetti di pomodoro

2 SECONDI: Gamberone alla brace marinato con succo di arance - Pesce spada alla brace

2 CONTORNI: Patate saltate con cipollotto novello - Radicchio di Treviso alla brace

DESSERT: Sorbetto al Melograno e Dolce di San Valentino

Spumante - Caffè - Correzioni - Acqua

Vini: (Pinot Bianco dei Colli Berici I.G.T. "Soldà" Cabernet dei Colli Berici I.G.T. "Soldà" Colli Euganei Fior D'Arancio Spumante D.O.C."Viticoltori Riuniti")

ELENCO RISTORANTI