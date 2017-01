"Gran Menù alla Carta di San Valentino" alla Trattoria Caissa di Marostica

Martedì 14 febbraio la Trattoria Caissa di Marostica propone la "Cena di San Valentino" con un ricco menù alla carta per un'ampia varietà di scelta dagli antipasti ai primi fino ai secondi e alle carni alla griglia oltre ai contorni crudi e cotti. Tra le portate si potranno trovare il carpaccio di salmone marinato per gli antipasti; il risotto con zucca e capesante per i primi; il filetto di maiale per i primi; tagliata di manzo per i secondi. Tutti i giorni solo su prenotazione anche la paella a 15 euro. Costo: prezzi variabili a seconda delle portate. Per informazioni e prenotazioni: 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it

ANTIPASTI:

Insalata di mare con verdurine € 9

Alici marinate € 7

Cozze e vongole alla marinara € 8

Carpaccio di salmone marinato con crostini € 9

Sarde in “saor” € 8

Mix mare “Caissa” € 15

Mix salumi nostrani selezione“Caissa” € 9

Porchetta con cipolle all’agro € 7

Polenta con salame alla griglia e formaggio € 8

Magatello di manzo affumicato con radicchio marinato € 8

Lumache alla borgogna € 9

PRIMI PIATTI:

Risotto con zucca e capesante € 9

Spaghetti con cozze e vongole € 10

Pasticcio alla bolognese € 8

Crema di lenticchie e morlacco € 8

Orecchiette con cime di rapa € 8

Strangolapreti con crema di malga € 8

SECONDI PIATTI:

Baccalà alla vicentina con polenta € 15

Salmone alla griglia € 12

Moscardini nostrani al cabernet € 9

Coradella in umido € 7

Coniglio in umido ai cardi € 8

Scottata di puledro € 9

Filetto di maiale lardellato con salsa al radicchio € 10

CARNI ALLA GRIGLIA:

Costolette di agnello € 10

Tagliata di manzo agli aromi € 13

Braciola di maiale € 9 - di vitello € 12

Costata di manzo € 15 - di puledro € 15

Contorni cotti o crudi del giorno € 3

