"Gran Galà in Maschera": menù di San SIlvestro al Golf Club Colli Berici

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 alle 20 "Mannoia Eventi" organizza il "Gran Galà in Maschera" con un ricco cenone di Capodanno, intrattenimeto musicale live e lotteria presso il Golf Club Colli Berici di Brendola in Strada Monti Comunali. La serata si aprirà con l'aperitivo di benvenuto insieme al buffet di antipasti per proseguire con 2 primi, 2 secondi, 2 dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Alla mezzanotte champagne per il brindisi del nuovo anno con buffet di dolci insieme ad un grandioso spettacolo pirotecnico sulla terrazza per illuminare il maestoso "putting green" del club. Alle ore 2 zampone con lenticchie e alle ore 4 colazione con cioccolata calda e brioche. Il grande evento "The Mask: Capodanno Piumato" partirà con musica live di gran classe insieme a violino, violoncello e pianoforte: dopo le 24 dj set fino al mattino con spettacoli a sorpresa. Premi lotteria gratuita durante la serata: settimana ai Caraibi offerta dal partner "Mydas Travel Valdagno", un pacchetto beauty del valore di 500 euro offerto dal partner "Beauty Palace Chiampo", due biglietti non numerati a scelta per un concerto nell'Arena di Verona per la stagione 2017 e una cena per due al Ristorante del Golf Club Colli Berici. Il biglietto verrà consegnato all'arrivo in entrata tra le 20.30 e le 21.30. Dress Code: "Creative Black Tie". Accessori: "Maschera con piume". Costo della serata "All Inclusive": 100 euro in prevendita entro il 23 dicembre 2016 - 110 euro dopo il 23 dicembre. Posti limitati con prenotazione obbligatoria, Infoline: "Mannoia Eventi" - 0445.951324 - 347.2385774 - cinzia@mannoiaeventi.com.

Il Menù di Capodanno:

Aperitivo di benvenuto con Bellaguardia e cialde di patate al baccalà

Antipasto: Spumone di patate di montagna con verze, scampi, seppie e scaglie di mais di Marano

2 Primi: Risotto allo spadone di Treviso fagioli borlotti e noci di capesante arrostite - Ravioloni al tartufo nero e astice Bretone con broccoli e salsa al corallo

2 Secondi: Turbante di Spigola con verdure invernali all'olio di olive mature - Guancia di maialino iberico patanegra con raperonzoli e nocciole

2 Dessert: Sette veli al cioccolato - Pandoro con crema chantilly

Selezione Vini: Pietra Bianca azienda agricola Lunelli - Valpolicella classico azienda agricola Fattori - Dindarello cantina MacuLan

ore 24.00: Brindisi di mezzanotte con champagne

ore 2:00: Zampone con Lenticchie

ore 4:00: Cioccolata calda e brioche

