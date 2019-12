Una straordinaria e unica serata internazionale. Come in un sogno, si alternano sulla scena i più creativi interpreti circensi del mondo, a metà tra la suspense del circo classico e il fascino della danza contemporanea. Artisti dai teatri internazionali più prestigiosi e dai circhi più rinomati. Un magnifico show di altissimo livello artistico, tra intensa poesia e grande comicità. Un evento che di volta in volta propone elementi variegati e differenti, un parterre di performer incredibili, mantenendo inalterata l’alchimia finale, il risultato eccezionale di un format straordinario.

sabato 14 dicembre 2019 ore 20.45

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

Teatro Comunale Città di Vicenza

Viale Giuseppe Mazzini 39, Vicenza

___

Biglietti in vendita dal 24 giugno.

Intero: 39,00 euro

Over 65: 34,00 euro

Under 30: 23,00 euro

BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE

Per giorni e orari di apertura consultare il sito www.tcvi.it