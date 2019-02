gran carnevale dei bambini

Ritrovo e partenza sfilata Parco giochi di Via Istria

15.00 Sfilata delle mascherine nel parco giochi di Via Istria e

lungo le vie del quartiere “San Francesco” con

Complesso strumentale

A. Pedrollo Band di Sovizzo

e Majorettes di Fara Vicentino

16.00 Arrivo Galleria Parco Città premiazioni a sorteggio

per mascherine e gruppi più numerosi

16.30 Sfilata delle mascherine con premiazioni

17.00 Esibizione Hip Hop della scuola di ballo

Beat Street di Parco Città

IN CASO DI MALTEMPO RITROVO ALLE 14.30

ALLA GALLERIA PARCO CITTÀ

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DENTRO ALLA GALLERIA

Info: Circoscrizione 4 tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it