"Graffiti 2017": l'arte dello street writing a Montecchio Maggiore

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 7 AL 17 APRILE

Sabato 8 aprile alle ore 15 inizierà la parte pratica del corso "Graffiti 2017", organizzato dalla Parrocchia di San Pietro in collaborazione con l'Associazione NOI con il patrocinio comunale, in via Madonnetta ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore. Verranno illustrate le tecniche principali su come eseguire un graffito su parete, imparando l'arte dello "street writing". Sarà utilizzato il muro di recinzione, messo a disposizione dalla Cantina Vitevis. Per partecipare iscrizione obbligatoria entro il 1 aprile: 339.3279644 - 348.6430420.

