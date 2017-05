"Gourmet On The Road": street food and art a Schio

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio si terrà la kermesse enogastronomica itinerante "Gourmet On The Road" a Schio in piazza Falcone e Borsellino con degustazioni di street food, mostre ed esibizioni di street art ed intrattenimenti musicali. Un fine settimana dedicato interamente alla cultura di strada e alla cucina on the road tra musica e divertimento. Si potranno degustare molte proposte culinarie di cibo di strada di qualità proveniente da molte regioni italiane, come hamburger, olive ascolane, focacce, piadine, birre artigianali. Ingresso libero. Orari di apertura: venerdì 18:00 - 24:00 / sabato 10:30 - 24:00 / domenica 10:30 - 24:00. Per approfondire vedi anche: "Gourmet On The Road 2016 a Schio". Per informazioni: info-at-gourmetontheroad.it - www.gourmetontheroad.it

GOURMET ON THE ROAD: è un progetto dedicato alla cultura street indipendente: non solo deliziose proposte culinarie in tutte le salse, ma anche esperienze artistiche, che spaziano dalla musica, illustrazione, editoria, danza, parkour e live painting. Una piattaforma che viaggia insieme nelle cittadine del Nord Italia per far conoscere la cultura dell’arte di strada di qualità.

FOOD TRUCK: "Zanco-Foodproject", "Birrabus", "Pirate on the road", "Dal Parmigiano - Gourmet Street Food", "Cirillo on the road", "Basulon", "Amarcord Gusto", "Limebar", "Torrefazione Lady Cafè", "Piadineria itinerante - Lo sfizietto", "Olive Ascolane Migliori", "BBQ Valdichiana", "Frie 'n' Fuie" e "Garage Moto Kafè".

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 5 maggio

Dalle 18 alle 24: Degustazioni con street food

Ore 20: Esibizione di hip hop

Dalle ore 21 in poi: Musica Live

Sabato 6 maggio

Dalle 10.30 alle 24: Degustazioni con street food

Ore 16: Esibizione di parkour

Dalle 21.30 in poi: Serata musicale con dj set by Manuel - Andy Reid - Pop Indie '80s & '90s Masterpieces Show

Domenica 7 maggio

Dalle 10.30 alle 23: Degustazioni con street food

Per tutta la giornata: Street art con illustratori & more

Ore 18.30: Aperitivo Musicale con dj set

