"Gourmet On The Road 2018" a Gallio

Torna anche quest'anno a Gallio l'evento di street food più gustoso, Gourmet On The Road!

Sarà un weekend tutto dedicato alla cultura street: cibo, musica, arte e molto altro.

Venite ad assaggiare tutte le stravaganti ricette di cucina nazionale e internazionale che i trucker prepareranno per voi!



Siete attesi numerosi, ma soprattutto affamati, in Piazzetta dei Giardini a Gallio (Asiago) a partire da venerdì 27 luglio.



Orari delle serate:

Venerdì 27: dalle 18.30 alle 00.00

Sabato 28: dalle 11.00 alle 00.00

Domenica 29: dalle 11.00 alle 23.00