"Gourmet On The Road 2017" a Gallio: street food, spettacoli e musica

Dopo il successo dello scorso anno, da venerdì 4 a domenica 6 agosto si terrà l'evento gastronomico "Gourmet On the Road" a Gallio presso piazzetta Giardini con proposte culinarie di street food e gourmet da tutte le regioni italiane, vini e birre artigianali oltre a musica e art street. Durante le tre giornate della manifestazione ci saranno dimostrazioni di parkour, esibizioni di danza, spettacoli di artisti indipendenti. Sabato 5 agosto è in programma lo show parkour del gruppo "Krap".

GOURMET ON THE ROAD. E' un progetto itinerante dedicato alla cultura street indipendente: non solo deliziose proposte culinarie in tutte le salse ma anche esperienze che spaziano dalla musica all'illustrazione fino all'editoria, alla danza, al parkour e al live painting. Una piattaforma che viaggia insieme nelle cittadine del nord Italia per far conoscere la cultura dell’arte di strada di qualità.

FOOD TRUCK: I Terroni Panini Gourmet - Bamburger Vicenza - Buffalo American Beer - Dal Parmigiano - Basulon Food Truck - Bufalo 500 Grill - Asian Street - BBQ Val di Chiana

ORARI DI APERTURA: venerdì 4 agosto dalle 18.30 alle 24; sabato 5 agosto dalle 10.30 alle 24; domenica 6 agosto dalle 10.30 alle 23. Ingresso gratuito.

INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI: www.facebook.com/gourmetontheroad/

