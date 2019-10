Gourmet Festival a Villa Bonin

L’Italia è il Paese del gusto, del buon gusto, ricco di pepite gastronomiche, spesso sconosciute e introvabili. Ed è proprio per far conoscere queste eccellenze del territorio che GOURMET FESTIVAL apre le porte.

Un fine settimana per immergersi nel mondo dell’enologia e sprofondare nella gastronomia gourmet. È l’occasione di assaporare nuovi e tradizionali sapori della tavola: dal vino alle birre, dai formaggi ai salumi, dalle marmellate alle salse, dal pane alla pizza, dai gelati ai dolci, dai prodotti DOP ai piatti degli chef emergenti, sarà un viaggio a 360° di sapore!

Due pomeriggi dedicati alla cultura del cibo. Due percorsi ideati e sviluppati per superare gli schemi tradizionali e per scoprire come assaporare al meglio i prodotti del territorio e i loro abbinamenti proposti per esaltare il loro gusto.

Un incontro trasversale tra gli artigiani, che trattano dalla nascita le materie prime lavorandole con massima cura e attenzione, fino a raggiungere l’eccellenza di un alimento unico, e i consumatori attenti e consapevoli.

Ogni edizione avrà l’obiettivo di scoprire nuovi elementi del territorio e sarà possibile degustare liberamente centinaia di vini, birre, oli, salumi, formaggi, dolci, gelati, succhi bio, giardiniere, riso, pasta, pane, pizza e molto altro!

Le proposte culinarie saranno interpretate ad ogni edizione da chef emergenti e pizzaioli gourmet, i cui nomi danno forma ad un legame sempre più stretto con il territorio.

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲 𝗱𝗼𝘃𝗲?

La prima edizione si terrà ad Ottobre, sabato 26 e domenica 27, dalle ore 15 alle ore 20.30. Gourmet Festival si svolgerà nella suggestiva location di VILLA BONIN - Club & Restaurant, nel suo giardino recentemente rinnovato e nella sua storica barchessa della Villa Palladiana.

𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗶𝗹 𝗚𝗢𝗨𝗥𝗠𝗘𝗧 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟?

𝘾𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙞 𝙗𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙞?

𝘽𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙤 15€ comprende l’ingresso all’evento e la degustazione all’interno del locale. È possibile acquistarlo in prevendita online al sito http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival o presso le casse il giorno stesso dell’evento. Per maggiori informazioni contattare il numero +39 393 0123 393

𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 15€ è obbligatoria la prenotazione online in quanto i posti sono limitati (MAX 30). Il biglietto è acquistabile al sito http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival Per maggiori informazioni contattare il numero +39 393 0123 393

𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦 𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 15€ è obbligatoria la prenotazione online in quanto i posti sono limitati (MAX 30). Il biglietto è acquistabile al sito http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival Per maggiori informazioni contattare il numero +39 393 0123 393

𝗜𝗟 𝗚𝗔𝗟𝗔̀ “𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘” è a numero limitato di posti, il costo è di 50€. Per prenotare acquista ora online il tuo biglietto http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival o effettuando bonifico. Per maggiori informazioni contattare il numero +39 393 0123 393

==PROGRAMMA GOURMET FESTIVAL==

𝙎𝘼𝘽𝘼𝙏𝙊 26 𝙊𝙏𝙏𝙊𝘽𝙍𝙀 (1° 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙣𝙤)

- ore 15.00 GOURMET FESTIVAL apre le porte alla sua prima data. Il primo incontro diretto tra le 40 aziende partecipanti e oltre 150 prodotti in libera degustazione tra vini, birre, oli, salumi, formaggi, dolci, gelati, succhi bio, giardiniere, riso, pasta, pane, pizza da scoprire su i 3000mq che Villa Bonin Club & Restaurant offre.

- ore 16.30 1^ MASTERCLASS - “Il valore enologico del territorio vicentino tra autoctoni e internazionali”, tavola rotonda con produttori e degustazione acquista ora online il tuo biglietto http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival . È obbligatoria la prenotazione online in quanto i posti sono limitati (MAX 30). Per maggiori dettagli consulta l’evento qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-masterclass-il-valore-enologico-del-territorio-vicentino-74282209087

- ore 16.00 presentazione della prima edizione della “Guida delle eccellenze gastronomiche vicentine”, curata dal giornalista Alberto Tonello ed edita da Il Giornale di Vicenza.

- ore 17.30 Degustazione del piatto gourmet di uno chef a sorpresa.

- ore 18.00 Degustazione della pizza gourmet proposta da Rosario Giannattasio. Pizzaiolo e proprietario di Acqua e Farina - di Rosario Giannattasio a Vicenza che condividerà la sua continua ricerca degli ingredienti ottimali, dello studio dei processi di fermentazione e idratazione dell’impasto capaci di rendere la pizza delicata, digeribile, ma soprattutto saporita.

- ore 20.15 Aperitivo Offerto, in occasione della "Cena delle Stelle", dalla distilleria Zanin 1895 con Bitter Zanin.

- ore 20.30 Mattiello Dimitria, discepolo di Vissani, che ci presenta il menù dedicato alla prima cena stellata. Dimitri Mattiello interpreta i grandi classici della cucina italiana con il Galà “La cena delle stelle”. Per scoprire il menù clicca qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-gala-cena-delle-stelle-74291545011 . La cena è a numero limitato per prenotare acquista ora online il tuo biglietto http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival o effettuando bonifico.

Sarà possibile cenare solo preventiva prenotazione.



𝘿𝙊𝙈𝙀𝙉𝙄𝘾𝘼 27 𝙊𝙏𝙏𝙊𝘽𝙍𝙀 (2° 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙣𝙤)

- ore 15.00 GOURMET FESTIVAL apre le porte

- ore 16.30 2^ MASTERCLASS- “Il metodo classico del territorio vicentino” , è obbligatoria la prenotazione online in quanto i posti sono limitati (MAX 30). Il biglietto è acaqusitabile al sito http://bit.ly/Prevendite_GourmetFestival Per maggiori dettagli consulta l’evento qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-masterclass-il-metodo-classico-del-territorio-vicentino-74292710497

- ore 17.30 Degustazione del piatto gourmet di uno chef a sorpresa.

- ore 18.00 Degustazione della pizza gourmet proposta da Federico Zordan. Pizzaiolo e chef della “ Pizzeria San Martin” a Cornedo, racconta e mostra come il patto, con i produttori dei Presidi Slow Food per valorizzare i prodotti, porti non solo alla realizzazione di gustosi piatti ma di una fitta e solida rete sociale.

Biglietti

Masterclass

Espositori

Cantina 3V; Al monte di livio; Bellaguardia; Bosco Divino, Marchetto; Cielo e Terra; Collis; Corte de Pieri; Davide Vignato; Del Rebene; Fattori; Giannitessari; IoMazzuccato; Isedo; Maculan; Marchetto; Mattiello; Puntozero; Tenuta Zai; Tonelli; Transit Farm; Zonin; Vitevis