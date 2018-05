Golosaria On the Road a Bassano del Grappa

Golosaria è la rassegna italiana di riferimento per scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche italiane. Questa edizione vuole dare particolare risalto al genio dei produttori veneti, alla loro capacità di innovazione, alla loro ricerca della qualità.

Programma



La corte di Villa Angarano si animerà con decine di espositori, tra produttori, botteghe del gusto, birrifici artigianali, il vino dell’azienda Villa Angarano, le proposte delle Donne di pizza Donne di cuore e della Magnifica Confraternita dei Ristoratori De.Co.



All'Hotel Alla Corte ci sarà spazio per l'Arte Bianca con i professionisti di Petra Molino Quaglia, l'Enoteca del Triveneto e il momento dedicato alla miscelazione, con Federico Volpe, bar manager di Carlo e Camilla in Segheria (locale di Carlo Cracco). La sera, cena golosa con i prodotti degli espositori di Villa Angarano.



La Passeggiata Golosa lungo il Brenta sarà invece una manifestazione itinerante che si svolgerà domenica mattina, scandita da molteplici soste golose

PASSEGGIATA GOLOSA LUNGO IL BRENTA