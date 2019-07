GLI UOMINI SORRIDONO ALLE STELLE – Viaggio nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino

Theama Teatro con Benedetta Colasanto alla marimba e Giada dal Cin all’arpa

Concerto/spettacolo dedicato alle ‘Cosmicomiche’ di Italo Calvino, con Benedetta Colasanto alla marimba e Giada dal Cin all’arpa. La raccolta delle ‘Cosmicomiche’, scritte tra il 1963 e il 1964, comprende 12 storie dal taglio umoristico e surreale relative all’universo, al tempo, allo spazio, all’evoluzione. Per ognuno di questi racconti, è stato composto un brano dal musicista padovano Fabrizio Castania, ispirato ai temi trattati dai diversi racconti, di cui alcuni estratti dell’opera originale verranno interpretati dagli attori di Theama Teatro. Un cortile all’aperto, così lontano dal cielo, diventa il contesto ideale per nutrire l’immaginazione, per valicarne i confini col pensiero puro, e in questo luogo fuori dal tempo, specchio di un mondo antico, nobile o fantastico, viaggeremo nell’universo sfidando la crudezza del mondo esterno, grazie ad una musica originale e alle pagine di un grandissimo autore.

SALOTTI URBANI 6 – GLI UOMINI SORRIDONO ALLE STELLE

Luglio 25 alle ore 21:00

Palazzo Iseppo Da Porto (Palladio Museum) - contrà Porti 21 (Vicenza)

______________________________

SALOTTI URBANI 6

Rassegna estiva a cura di Theama Teatro con il sostegno di AIM gruppo, inserita nell’ ambito del progetto L’Estate a Vicenza 2019 in collaborazione con l’ Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza.

Un’esperienza altamente suggestiva per scoprire una Vicenza segreta e nascosta tra antichi palazzi ed incantevoli giardini privati.

SCOPRI GLI ALTRI APPUNTAMENTI

https://www.theama.it/calendario/

______________________________

INGRESSO: intero € 10 – ridotto € 8 (under 12)

Posti limitati – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà al Teatro Spazio Bixio (via Mameli 4).

______________________________

Per informazioni e prenotazioni:

THEAMA TEATRO

info@theama.it

0444 322525