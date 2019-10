Gli ordini Mendicanti visita guidata a Vicenza

Vicenza e il suo territorio hanno una ricca storia religiosa: nel corso dei secoli, le espressioni di fede del popolo si sono tradotte in opere d’arte e in tradizioni che ancora oggi sono molto vive.

Le istituzioni ecclesiastiche che, a fianco di quelle civili, hanno influenzato la vita sociale e religiosa sono state molte e tutte particolarmente vivaci. .

Il Medioevo, in particolare, è stato un periodo che ha visto sorgere le più belle chiese vicentine sulla scia di eventi importanti e su ispirazione di uomini di grande statura morale. Protagonisti di questo momento storico sono gli ordini mendicanti che si fecero promotori di una vera e propria rivoluzione.

Il tour vi accompagnerà alla scoperta della storia dei monasteri più antichi del centro città, dei personaggi punto di riferimento del popolo vicentino e delle splendide opere d’arte che ancora oggi testimoniano il fervore religioso di quei secoli.

Ritrovo: p.zza Matteotti ore 15.00 davanti all'Ufficio Turistico

Durata: 2,30h circa

Contributi: €8 + acquisto tkt ingresso Santa Corona €3 (è consigliabile acquistare il biglietto prima dell'inizio del tour)

per info: tel .3402549815 o mail a:info@wetourguide.it



Gli ordini Mendicanti a Vicenza

domenica dalle ore 15:00 alle 18:00

We Tour - Guide Turistiche

Ponte degli Angeli, 36100 Vicenza